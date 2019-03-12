Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp
1 saat önce
Çin'in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu.
Çin
'in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu.
Ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Dayşan ilçesi yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, cinsi belirtilmeyen bir gemi, bir balıkçı teknesine çarptı.
Çarpmanın ardından batan balıkçı teknesindeki 14 kişilik mürettebat denize düştü. Mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 12 kişiden ise haber alınamadı.
Yerel hükümet, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatarak kaza mahalline gemi ve helikopter sevk etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:33 Kaynak: AA
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