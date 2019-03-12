Son Dakika Haberleri: Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp

Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp

1 saat önce

Çin'in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu.

Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp, System.String[]
Çin'in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu.

Ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Dayşan ilçesi yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, cinsi belirtilmeyen bir gemi, bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın ardından batan balıkçı teknesindeki 14 kişilik mürettebat denize düştü. Mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 12 kişiden ise haber alınamadı.

Yerel hükümet, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatarak kaza mahalline gemi ve helikopter sevk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:33 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Beka Sorusuna Ezber Bozan Cevap: Yerelde Gündem Olmamalı Mansur Yavaş'tan Şikayetçi Olan Necmettin Kesgin'in Avukatı, Şule Çet'in Sanığının da Avukatı Çıktı

Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'tan Pes Dedirten Açıklama Emre Kınay, Adaylık Sürecini İlk Kez Anlattı: Teklif Bizzat Akşener'den Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 09:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Balıkçı Teknesi Battı: 12 Kişi Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]