Çin'de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp - Son Dakika

Çin'in Zhejiang eyaletinde balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesi Zhujiajian adasının 100 mil açıklarında battı. Teknenin batması sonucu 12 kişinin öldüğü, 4 kişinin kayıp olduğu, 4 kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma gemileri, helikopterler ve balıkçı teknelerinin de katıldığı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - HANGZHOU