Çin'de balkonda asılı kalan 5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Çin'de balkonda asılı kalan 5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

6 saat önce

Çin'de yüksek bir binanın balkonunda asılı kalan 5 yaşındaki bir çocuk, alt kattaki komşuları tarafından kurtarıldı.

Çin'de balkonda asılı kalan 5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı, System.String[]

Çin'de yüksek bir binanın balkonunda asılı kalan 5 yaşındaki bir çocuk, alt kattaki komşuları tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin'in Anhui bölgesinde bulunan Hefei kentinde, annesinin alışverişe giderek evde yalnız bıraktığı belirtilen 5 yaşındaki çocuk, 6'ncı katın balkon kenarlarında asılı kaldı. Bir alt kattaki Li Xue adlı komşusu ise balkona çıkarak çocuğu ayaklarından yakalayarak daha sonra yardıma gelen başka bir kişi ile küçük çocuğu kurtarmayı başardı. Aşağıda bulunan kişiler ise çocuğun düşme ihtimaline karşı büyük battaniyeleri açarak zemin katta beklediler. O anlar anbean kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balkonun dışında bulunan çocuğun asılı kalma görüntüleri

Alt balkondan çocuğun kurtarılma anından detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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