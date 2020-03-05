Çin'de balkonda asılı kalan 5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika

Çin'de balkonda asılı kalan 5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

ÇİN, (DHA) ? Çin'de yüksek bir binanın balkonunda asılı kalan 5 yaşındaki bir çocuk, alt kattaki komşuları tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin'in Anhui bölgesinde bulunan Hefei kentinde, annesinin alışverişe giderek evde yalnız bıraktığı belirtilen 5 yaşındaki çocuk, 6'ncı katın balkon kenarlarında asılı kaldı. Bir alt kattaki Li Xue adlı komşusu ise balkona çıkarak çocuğu ayaklarından yakalayarak daha sonra yardıma gelen başka bir kişi ile küçük çocuğu kurtarmayı başardı. Aşağıda bulunan kişiler ise çocuğun düşme ihtimaline karşı büyük battaniyeleri açarak zemin katta beklediler. O anlar anbean kameraya yansıdı.