Son Dakika Haberleri: Çin'de banka binası çöktü
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Çin'de banka binası çöktü

57 dakika önce

Çin'in Jilin eyaletinde bir banka binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'de banka binası çöktü, System.String[]

Çin'in Jilin eyaletinde bir banka binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bildirildi.


China Daily'nin haberine göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda Jilin'in Bayçeng kentinde bir banka binasının restorasyon sırasında çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin hala enkaz altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, enkazdan yaralı kurtarılan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmasına 100'den fazla kişinin katıldığını söyleyen yetkililer, binanın çökme nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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