Çin'de banka protestosu - Son Dakika
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Çin'de banka protestosu

11.07.2022 15:21

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen vatandaşlar bankanın önünde protesto gerçekleştirdi.

Çin'in Henan eyaletindeki Zengzhou kentinde bankadaki paralarını çekemediklerini söyleyen yüzlerce kişi,

hesaplarının sıfırlandığını fark edince Çin Halk Bankası'nın Zhengzhou şubesine akın etti. Ellerinde "Birikimlerimizi istiyoruz" yazılı pankartlarla bankayı protesto eden göstericiler ve güvenlik görevlileri ve arasında arbede çıktı. Polis, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösteriye 3 binden fazla kişinin katılığı iddia edildi.

18 Nisanda Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz 18 Nisan'da bankalarda bulunan milyonlarca dolarlık mevduat donduruldu ve bankalar müşterilere bunun iç sistemlerdeki bir yenileme sonucu olduğunu söyledi. Ancak banka müşterileri, o zamandan beri bankalardan kendilerine konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaya göre Henan Yeni Varlık Grubunundan bazı kişilerin bankaların çevrimiçi ticaret sistemlerine eriştiğini ve bunları manipüle ettikleri belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından bir dizi şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

Protestoların hedefindeki Henan bankasının, Nisan ayında milyonlarca dolarlık mevduatı, banka sistemlerinde yenileme yapıldığı gerekçesiyle dondurduğu belirtiliyor.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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