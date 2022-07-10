Çin'de Bankalar Arası Tahvil Piyasasında Yılın İlk Yarısında Borç Araçları Yoluyla 1 Trilyon Yuanın Üzerinde Fon Topland - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Bankalar Arası Tahvil Piyasasında Yılın İlk Yarısında Borç Araçları Yoluyla 1 Trilyon Yuanın Üzerinde Fon Topland

10.07.2022 17:20
Çin'de Bankalar Arası Tahvil Piyasasında Yılın İlk Yarısında Borç Araçları Yoluyla 1 Trilyon Yuanın Üzerinde Fon Topland

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de finans dışı kurumlar, 2022'nin ilk yarısında bankalar arası tahvil piyasasında bulunan borç finansman araçları sayesinde topladığı fon miktarını artırdı.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de finans dışı kurumlar, 2022'nin ilk yarısında bankalar arası tahvil piyasasında bulunan borç finansman araçları sayesinde topladığı fon miktarını artırdı. Ulusal Finans Piyasası Kurumsal Yatırımcıları Birliği verilerine göre, borç finansman araçları aracılığıyla elde edilen net finansman, 2022'nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 500 milyar yuan artışla yaklaşık 1,1 trilyon yuana (163,94 milyar ABD doları) ulaştı. Finansal olmayan kurumlar, bankalar arası tahvil piyasasında yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 4,73 trilyon yuan borç finansman araçları dağıttı.

Bankalar arası tahvil piyasası, yılın başından beri özel işletmelerin finansmanına yönelik desteği artırdı. Piyasa, 2022'nin ilk yarısında işletme fonlarını desteklemek ve borç yapılarını optimize etmek için Çinli büyük lojistik firmaları SF Express, Deppon Express, Yunda Express ve YTO Express'in 5 milyar yuanlık toplam borç finansman araçları dağıtımını destekledi. Borç finansman araçları arasında sermaye artırmak isteyen finansal olmayan işletmeler için kısa vadeli ticari senet, orta vadeli senet, tahsisli satış senedi ve süper kısa vadeli senet dahil olmak üzere çeşitli kıymetli evraklar bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Yılın İlk Yarısında Güçlü Denizaşırı Satışlar Bildirdi Çin'in Önde Gelen Otomobil Üreticisi Saıc Motor, Yılın İlk Yarısında Güçlü Denizaşırı Satışlar Bildirdi Bmw, 2022'nin İlk Yarısında Bataryalı Elektrikli Araç Satışını İkiye Katladı Bmw, 2022'nin İlk Yarısında Bataryalı Elektrikli Araç Satışını İkiye Katladı
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bankalar Arası Tahvil Piyasasında Yılın İlk Yarısında Borç Araçları Yoluyla 1 Trilyon Yuanın Üzerinde Fon Topland - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 17:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Bankalar Arası Tahvil Piyasasında Yılın İlk Yarısında Borç Araçları Yoluyla 1 Trilyon Yuanın Üzerinde Fon Topland - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement