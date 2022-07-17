Çin'de Batarya Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 176'nın Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Çin'de Batarya Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 176'nın Üzerinde Arttı

17.07.2022 16:34
Çin'de Batarya Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 176'nın Üzerinde Arttı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, ülkenin batarya üretiminin yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 176,4 artarak 206,4 GWh'ye yükseldiğini gösterdi.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, ülkenin batarya üretiminin yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 176,4 artarak 206,4 GWh'ye yükseldiğini gösterdi. Çin Otomotiv Bataryaları İnovasyon Birliği'nin verilerine göre, Çin'de 2022'nin Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 226,8 artışla 123,2 GWh lityum demir fosfat bataryası üretildi. Veriler, üçlü lityum bataryalarının üretiminin de 82,9 GWh'ye çıkarak yıllık yüzde 125 arttığını gösterdi. Söz konusu dönemde Çin'de elektrikli araçlara yıllık yüzde 109,8 artışla toplam 110,1 GWh batarya monte edildi. Haziran bakıldığında Çin'in batarya üretimi geçtiğimiz yıla göre yüzde 171,7 artışla 41,3 GWh oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Batarya Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 176'nın Üzerinde Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Batarya Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 176'nın Üzerinde Arttı - Son Dakika
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