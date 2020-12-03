Çin'de bazı şehirler yüz tanıma verilerinin kullanımına sınırlama getiriyor - Son Dakika

Çin'de bazı şehirler, kişisel verilerin kötüye kullanılmasını engellemek için merkezi hükümet tarafından getirilen yasalar doğrultusunda yüz tanıma kişisel verilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeleri sınırlamak için harekete geçti.

South China Morning Post'taki habere göre, Tiencin belediyesi, özel ve devlete ait şirketlerin, sanayi kuruluşları ve ticaret odalarının yüz tanıma bilgilerini de içeren biyometrik verilerin toplamasını yasaklayan "Belediye Sosyal Kredi Yönetmeliğini" kabul etti.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Ciangsu eyaletinin Nancing belediyesinin de emlak acentelerinden satış ofislerindeki yüz tanıma sistemlerini kaldırmasını istediğini duyurdu.

Belediyeler tarafından atılan bu adımların, son birkaç ay içinde uygulamaya konulan Çin'in kişisel bilgilerin toplanmasına ilişkin sınırlandırıcı düzenlemeleriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Pekin yönetimi tarafından getirilen yeni kurallara göre, canlı yayın ve kısa video paylaşım hizmetleri tarafından toplanan kişisel bilgilerin kapsamı sınırlandırılırken, kişisel bilgi korunması yasa taslağı da ekimde sunulmuştu.

Uluslararası Veri Birliğinin (IDC) temmuz ayı raporuna göre, yüz tanıma teknolojisini kullanan güvenlik kameraları, Çin genelinde tren istasyonları, kavşaklar, bankalar ve pop konserleri gibi ortamlarda yaygın bir şekilde kullanılıyordu.