Çin'de bebek koronavirüsle doğdu - Son Dakika

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 563'e yükseldi. Yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. Japonya ve Hong Kong'ta da iki yolcu gemisi karantina altında.Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve 20'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsün yol açtığı ölümler artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs bulaşan 73 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Çinli yetkililer ölü sayısının 563'e yükseldiğini ve ayrıca 3 bin yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı.



Çin'de ülke çapında koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının da 28 bini aştığı kaydedildi. Çin'de yeni doğan bir bebekte doğumdan 30 saat sonra koronavirüs tespit edildi. Virüsün bebeğe nasıl bulaştığı bilinmiyor.



Daha fazlası için: Koronavirüsün gripten farkı ne? Öte yandan Çinli yetkililerin 5 Mart'ta başlaması planlanan Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık olağan oturumunu ertelemeyi düşündükleri belirtiliyor.



Yolcu gemileri karantinada



Japonya'da da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide de virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcular iki gündür tek tek taramadan geçiriliyor. 10 yolcuda daha virüsün tespit edildiği bildirildi. Japonya'da böylece vaka sayısı 45'e ulaştı.



Hong Kong'ta da bir yolcu gemisinde karantinaya alınan bin 800'den fazla yolcunun da koronavirüs taramasından geçirilmesine devam ediliyor. Karantinanın ikinci gününde üç vaka daha tespit edildi.



Tayvanlı yetkililerin bütün uluslararası yolcu gemilerinin limanlarına yanaşmasını yasakladığı bildirildi.



DSÖ toplantı düzenliyor



Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, 31 ülkeye yayılmış durumda. Virüsle ilgili ilk vaka 8 Aralık tarihinde Vuhan'da tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Ocak'ta küresel acil durum ilan etmesi üzerine dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. DSÖ 11-12 Şubat tarihlerinde Cenevre'de yüzlerce uzmanın bir araya gelerek salgına karşı alınabilecek önlemleri tartışacağını açıkladı.



Reuters, AFP/ SSB, HS



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