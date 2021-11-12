Çin'de Bekarlar Günü'nde bu yıl "rekor satışlar" yerine "sürdürülebilirlik" ön plandaydı - Son Dakika

Çin'de her yıl düzenlenen çevrim içi alışveriş festivali "11 Kasım Bekarlar Günü", bu yıl ekonomik büyümenin yavaşlaması ve internet sektörü üzerindeki artan denetimlerin etkisiyle sakin geçti.

Bu yıl 1-11 Kasım tarihlerini kapsayacak şekilde genişletilen festivale öncülük eden Çinli e-ticaret şirketi Alibaba grubu, TMall ve Tabao gibi çevrim içi alışveriş platformlarındaki satışların 1-11 Kasım tarihlerinde 540,3 milyar yuana (yaklaşık 84,5 milyar dolar) ulaştığını açıkladı.

Çevrim içi satışlardan elde edilen gelir geçen yıla göre yüzde 8,45 arttı. Yıllık gelir artışı, festivalin ilk kez organize edildiği 2009'dan bu yana ilk defa tek haneli oldu.

Satışların sönük geçmesinde ekonominin büyüme ivmesinin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde düşmesinin yanı sıra Çin'de düzenleyici kurumların, Alibaba ve diğer büyük internet şirketleri üzerindeki denetimlerini sıkılaştırmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Bu yılki Bekarlar Günü etkinliklerinde alışveriş çılgınlığı ve satış rekorlarından çok, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi temalar gündemdeydi.

Yeşil indirim kuponları

Alibaba'nın perakende satış sitesi Tmall bu yıl, çevreyle uyumlu yaşam tarzını yansıtan satın alma kararlarını desteklemek üzere 100 milyon yuan (yaklaşık 16 milyon dolar) değerinde yeşil indirim kuponları yayımladı.

Platform, ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında satıcıları, gelirlerinin bir kısmıyla yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları desteklemeye, kırsal bölgelerde çocuklara ve düşük gelirli işçilere yardıma teşvik etti.

Şirket, #goodsforgoods (ürünler hayır için) etiketiyle yapılan her sosyal medya paylaşımına da 1 yuan ödedi.

Alibaba'nın lojistik kolu Cainiao, festival boyunca Çin'in 20 şehrindeki 10 bin dağıtım istasyonunda paketleme malzemeleri için geri dönüşüm istasyonları kurdu.

Alibaba Başkan Yardımcısı Yang Guang, "Bu yılki 11.11 alışveriş festivalinde dinamik Çin tüketim ekonomisinin yansıması olan istikrarlı ve nitelikli büyümeyi gerçekleştirdik. Ayrıca 11.11 platformumuzun gücünü sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirmek için kullandık. Bu yılki festival, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusundaki taahhüdümüz açısından anlamlı bir kilometre taşı oldu." ifadelerini kullandı.

Daha az bant, kağıt ve plastik, daha çok tarım ürünü

Alibaba'nın rakibi alışveriş platformu Jing Dong (JD.com) da Bekarlar Günü için hazırladığı her kargo paketinde 25 santimetre daha az bant ve 210 gram daha az kağıt ve 11 gram daha az plastik kullanacağını bildirdi.

Merkezi Pekin'de yer alan şirket, ayrıca festival süresince 30 milyar yuan (yaklaşık 4,8 milyar dolar) değerindeki tarım ürünlerinin satışına aracılık etme taahhüdünde bulundu.