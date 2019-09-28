Son Dakika Haberleri: Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu

1 saat önce

Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.

Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu, System.String[]

Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.


Çin polisi, 58 yaşındaki Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evinini bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu. Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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