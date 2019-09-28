Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu
1 saat önce
Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.
Çin polisi, 58 yaşındaki Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evinini bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu. Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor. - PEKİN
Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı Çin'de belediye başkanının evinde 13.5 ton altın bulundu Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti