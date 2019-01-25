Çin'de Bıçaklı Saldırgana İdam Cezası

Çin'de daha önce 4 kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırgan Şin Hayping idama mahkum edildi.

Çin'de daha önce 4 kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırgan Şin Hayping idama mahkum edildi.



"China Daily" gazetesinin haberine göre, Şian Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Şin'in intikam duygusuyla hareket ederek, ciddi sonuçlar doğuran zalimce davranışlar gösterdiği belirtildi.



Mahkeme, Şin'in idamına hükmetti.



Şin, geçen yıl haziran ayında ülkenin Şaanşi eyaletine bağlı Şian kentinde bir otobüste yolculara bıçakla saldırmış, daha sonra otobüsten inerek kaçan yolcuları takip etmiş, 4 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.



Olaydan hemen sonra yakalanan Şin hakkında geçen yıl ekim ayında kasten adam öldürmek suçundan dava açılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlyas Salman, Ayşen Gruda'nın Cenaze Töreninde Tabutunun Başından Ayrılmadı

CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak

Son Dakika! CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek