Son Dakika Haberleri: Çin'de Bıçaklı Saldırgana İdam Cezası

Çin'de Bıçaklı Saldırgana İdam Cezası

2 saat önce

Çin'de daha önce 4 kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırgan Şin Hayping idama mahkum edildi.

Çin'de Bıçaklı Saldırgana İdam Cezası, System.String[]
Çin'de daha önce 4 kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırgan Şin Hayping idama mahkum edildi.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Şian Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Şin'in intikam duygusuyla hareket ederek, ciddi sonuçlar doğuran zalimce davranışlar gösterdiği belirtildi.

Mahkeme, Şin'in idamına hükmetti.

Şin, geçen yıl haziran ayında ülkenin Şaanşi eyaletine bağlı Şian kentinde bir otobüste yolculara bıçakla saldırmış, daha sonra otobüsten inerek kaçan yolcuları takip etmiş, 4 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Olaydan hemen sonra yakalanan Şin hakkında geçen yıl ekim ayında kasten adam öldürmek suçundan dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:56 Kaynak: AA

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