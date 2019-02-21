Son Dakika Haberleri: Çin'de Bıçaklı Saldırı: 11 Yaralı

Çin'de Bıçaklı Saldırı: 11 Yaralı

20 dakika önce

Çin'in güneyindeki Ciangşi eyaletinde, "psikolojik sorunları bulunduğu" belirtilen bir kişinin bıçaklı saldırısında, aralarında öğrencilerin de olduğu 11 kişi yaralandı.

Çin'de Bıçaklı Saldırı: 11 Yaralı, System.String[]
Çin'in güneyindeki Ciangşi eyaletinde, "psikolojik sorunları bulunduğu" belirtilen bir kişinin bıçaklı saldırısında, aralarında öğrencilerin de olduğu 11 kişi yaralandı.

Ciangşi'ye bağlı Ci'an Kamu Güvenliği Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Guo Kaibin (33), kentin Cicou bölgesinde bulunan Şaoşan ilçesindeki bir okulun yakınlarında, çevredekilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda öğrencilerin de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırganın, "psikolojik sorunlarının bulunduğu" ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Başkent Pekin'in Şiçıng bölgesinde geçen ay bir okulda hizmetli olduğu belirtilen bir saldırgan, çekiçle öğrencilere saldırmış ve 20 kişiyi yaralamıştı.

Geçen yıl ekim ayında ise Çongçing kentinde bir kreşteki saldırıda 14 çocuk yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:57 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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