Çin'de bıçaklı saldırı : 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Çin'de bıçaklı saldırı : 7 ölü, 7 yaralı

28.12.2020 10:27
Çin'de bıçaklı saldırı : 7 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Çin'de sokak ortasında çevreye bıçakla saldıran saldırgan dehşet saçtı.

Çin'de sokak ortasında çevreye bıçakla saldıran saldırgan dehşet saçtı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı, Kaiyuan şehrinde pazar sabahı kimliği belirsiz bir kişi çevreye bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polisin şüpheli saldırganı gözaltına aldığı belirtilirken, bıçaklı saldırıların Çin'de yaygın olmadığı söylendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin'de bıçaklı saldırı : 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika Dünya


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