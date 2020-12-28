Çin'de bıçaklı saldırı : 7 ölü, 7 yaralı

Çin'de sokak ortasında çevreye bıçakla saldıran saldırgan dehşet saçtı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı, Kaiyuan şehrinde pazar sabahı kimliği belirsiz bir kişi çevreye bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polisin şüpheli saldırganı gözaltına aldığı belirtilirken, bıçaklı saldırıların Çin'de yaygın olmadığı söylendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.