Çin'de bilim insanlarının salgın tedbirlerini eleştirdiği mektup sansüre uğradı - Son Dakika
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Çin'de bilim insanlarının salgın tedbirlerini eleştirdiği mektup sansüre uğradı

09.05.2022 20:25
Çin'de bilim insanlarının salgın tedbirlerini eleştirdiği mektup sansüre uğradı

Çin'de bir grup bilim insanının, Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirleri, yurttaşların anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdiği mektup sansürlendi.

Çin'de bir grup bilim insanının, Şanghay'daki Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirleri, yurttaşların anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirdiği mektup sansürlendi.

South China Morning Post'un haberine göre, Şanghay'daki Doğu Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesinde görev yapan anayasa hukuku profesörü Tong Civey öncülüğündeki 20 profesör tarafından kaleme alınan mektupta, kentte uygulanan bazı salgın koruma tedbirlerinin yurttaşların anayasal haklarını ihlal ettiği uyarısı yapıldı.

Tong'un, dün Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabında yayımladığı mektup, birkaç saatte sansürlenirken ve profesörün 400 bin takipçisi bulunan hesabı askıya alındı.

Yurttaşların temel hak ve özürlüklerini ihlal eden tedbirlerin sonuçlarının "yasal bir felakete yol açabileceği" belirtilen mektupta, aşırı tedbirlerin anayasayı ve hukuk devleti anlayışını ihlal ettiği vurgulandı.

Tek bir vakanın görüldüğü bir binada yaşayan tüm yurttaşların merkezi karantinaya yollandığı, internette çokça paylaşılan videodaki vakayı örnek gösteren imzacılar, mahalle yönetiminin ve polisin vatandaşlardan böyle bir talepte bulunmasını destekleyen hiçbir yasal düzenleme olmadığına dikkati çekti.

İmzacılar, yerel yönetimin konutların dezenfekte edilmesi için kent sakinlerinin anahtarlarına el koymasının, anayasanın güvenceye aldığı konut dokunulmazlığını ve konutlara yasa dışı girilemeyeceği ve arama yapılamayacağı kuralını ihlal ettiğini savundu.

Salgın koruma tedbirlerinin dengeli olması ve insanların haklarını ve özgürlüklerini güvenceye alması gerektiğini belirten imzacılar, "Yerel yönetimler ve yetkililer, anayasaya ve yasalara uygun hareket etmek zorundadır, hukukun üstünlüğünü kolaycılık uğruna tahrip edilemez." ifadelerini kullandı.

Karantina tedbirlerinin 7. haftasına girdiği kentte, vatandaşların zorlayıcı tedbirler nedeniyle sağlık görevlileriyle ve polisle tartıştığı bazı vakalar, sosyal medyaya yansımıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 6 Mayıs'ta, ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında, "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.

Şanghay'daki salgını kontrol altına almak için başvurulan tedbirlerin "zamanın testine dayanacağına" inandığını ifade eden Şi, "Ülkenin salgınla mücadele stratejisini ve siyasetini engellemeye, sorgulamaya ve reddetmeye yönelik her türlü söz ve eyleme karşı mücadele etmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Siyaset, Anayasa, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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