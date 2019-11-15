Son Dakika Haberleri: Çin'de bina yangını: 5 ölü
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Çin'de bina yangını: 5 ölü

6 saat önce

Çin'in doğusundaki bir binanın giriş katında çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çin'de bina yangını: 5 ölü, System.String[]

Çin'in doğusundaki bir binanın giriş katında çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Bıngbu kentinin Longzıhu bölgesinde bir binanın alışveriş mağazalarının bulunduğu ilk katında yangın çıktı. Yangın daha sonra ikinci katın bazı alanlarına yayıldı.

İtfaiye ekipleri olay mahalline sevk edilirken, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'i hayatını kaybetti, 3 yaralının tedavisi devam ediliyor.

Yaklaşık bir saati bulan söndürme çalışmalarının ardından yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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