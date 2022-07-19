Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'de binada gaz patlaması: 8 yaralı - Son Dakika

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