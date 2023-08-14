Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:34

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de konut binasının içinden geçen monoray treni büyük ilgi çekiyor. Turistler trenin binanın içinden geçtiği anları izleyerek fotoğraflıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing kentinden bildiriyor.

HABER: Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu

KATEGORI·: TOPLUM

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1. Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bir monoray treni bir binanın içinden geçiyor

HABERİN İÇERİĞİ

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de konut binasının içinden geçen monoray treni büyük ilgi çekiyor. Turistler trenin binanın içinden geçtiği anları izleyerek fotoğraflıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de binanın içinden geçen tren ilgi odağı oldu - Son Dakika
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