Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü - Son Dakika
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Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü

11.04.2022 12:14
Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Verilere göre, Mart ayında yaklaşık 1,58 milyon adet binek araç satıldı. Satış miktarı bir önceki aya göre yüzde 25,6 arttı. Birlik, yılın ilk üç ayında binek otomobil perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafifçe düşerek 4,92 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mart ayında yaklaşık 230.000 lüks otomobil satılırken bu […]

Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Verilere göre, Mart ayında yaklaşık 1,58 milyon adet binek araç satıldı. Satış miktarı bir önceki aya göre yüzde 25,6 arttı. Birlik, yılın ilk üç ayında binek otomobil perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafifçe düşerek 4,92 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mart ayında yaklaşık 230.000 lüks otomobil satılırken bu miktar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 düştü, bir önceki aya göre ise yüzde 43 arttı. Birlik, lüks otomobil perakende satışlarının Mart ayı başında keskin biçimde yükseldiğini ancak büyüme ivmesinin ay sonuna kadar sürmediğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Binek Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü - Son Dakika
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