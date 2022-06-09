Çin'de Binek Otomobil Satışları Mayıs Ayında Düştü

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki binek otomobillerin perakende satışları, Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 azalırken, bir önceki aya göre de 17 yüzde puan daraldı. Birliğin ilk hesaplamalarına göre Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 30 artışla 1,35 milyonun üzerinde binek taşıt satıldı. Birlik açıklamasında, Çin'in otomobil piyasasının, Kovid-19'un etkilerinin zayıflaması ve politika teşviklerinin yürürlüğe girmesiyle toparlanmaya hazırlandığı söylendi.

Çin, konuyla ilgili son hamlesinde motor silindir hacmi iki litre dahilinde ve ederi 300.000 yuanın (yaklaşık 45.022 ABD doları) altındaki binek araçlarda bu yıl 1 Haziran-31 Aralık tarihleri için satın alma vergisini yarıya indirmişti. Normalde aracın etiket fiyatının yüzde 10'una denk gelen vergi, artık yüzde 5'e indirildi.