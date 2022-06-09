Çin'de Binek Otomobil Satışları Mayıs Ayında Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Binek Otomobil Satışları Mayıs Ayında Düştü

09.06.2022 11:03
Çin'de Binek Otomobil Satışları Mayıs Ayında Düştü

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki binek otomobillerin perakende satışları, Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 azalırken, bir önceki aya göre de 17 yüzde puan daraldı.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Binek Otomobil Birliği'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki binek otomobillerin perakende satışları, Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 azalırken, bir önceki aya göre de 17 yüzde puan daraldı. Birliğin ilk hesaplamalarına göre Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 30 artışla 1,35 milyonun üzerinde binek taşıt satıldı. Birlik açıklamasında, Çin'in otomobil piyasasının, Kovid-19'un etkilerinin zayıflaması ve politika teşviklerinin yürürlüğe girmesiyle toparlanmaya hazırlandığı söylendi.

Çin, konuyla ilgili son hamlesinde motor silindir hacmi iki litre dahilinde ve ederi 300.000 yuanın (yaklaşık 45.022 ABD doları) altındaki binek araçlarda bu yıl 1 Haziran-31 Aralık tarihleri için satın alma vergisini yarıya indirmişti. Normalde aracın etiket fiyatının yüzde 10'una denk gelen vergi, artık yüzde 5'e indirildi.

YORUMLAR
500
Çin'deki Ejderha Teknesi Festivali'nde Perakende ve Hizmet Sektörü Satışları Patladı Çin'deki Ejderha Teknesi Festivali'nde Perakende ve Hizmet Sektörü Satışları Patladı
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Binek Otomobil Satışları Mayıs Ayında Düştü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:58 Bu uygulamalarla kaçak göçmen taşımanın önüne geçilecek! Taksiciler "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına kameralar kurulacak
10:54 Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor!
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
10:49 Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı
10:47 İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı
10:45 Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!
10:30 ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı!
10:26 Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı
10:04 Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı
09:57 Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 11:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Binek Otomobil Satışları Mayıs Ayında Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement