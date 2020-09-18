Çin'de binlerce kişiye Akdeniz humması bulaştı - Son Dakika

Çin'de binlerce kişiye Akdeniz humması bulaştı

- Çin'in kuzeybatısında biyolojik kökenli tıbbi madde üreten tesiste yaşanan sızıntının ardından binlerce kişiye Akdeniz humması bulaştığı açıklandı.

Çin'de binlerce kişiye Akdeniz humması bulaştı, System.String[]

- Çin'in kuzeybatısında biyolojik kökenli tıbbi madde üreten tesiste yaşanan sızıntının ardından binlerce kişiye Akdeniz humması bulaştığı açıklandı.

Çin'in Lanzhou şehrindeki tıbbi madde üreten Zhong mu Lanzhou tesisinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen sızıntının ardından bakteriyel salgın başladı. Lanzhou Şehri Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin'in kuzeybatısında bulunan 29 milyon nüfusa sahip Lanzhou şehrinde 21 bin 847 test gerçekleştirildiği ve 3 bin 245 kişide pozitif sonuç alındığını ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, Malta Humması olarak adlandırılan Brusella, bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. CDU, hastalığın semptomlarının yüksek ateş, yorgunluk, baş ve kas ağrıları olduğunu ve bu semptomların ileri dönemde kronik veya kalıcı olabileceğini belirtti. CDC hastalığın, bakteri taşıyan gıda ürünlerinin tüketilmesi ile yada bakterinin solunum yolu ile vücuda girmesi ile yayıldığını açıklarken insandan insana hastalığın geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Lanzhou Şehri Sağlık Komisyonu, geçen yıl Zhong mu Lanzhou biyolojik kökenli tıbbi madde tesisinde Temmuz ile Ağustos ayları arasında sızıntı gerçekleştiğini açıklamıştı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de binlerce kişiye Akdeniz humması bulaştı - Son Dakika

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