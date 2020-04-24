Çin?de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı

Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin'in Guangdong bölgesindeki Heyuan kentinde mezbahaya götürülürken sahibinden kaçan bir bufalo, kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran kadına saldırdı. Kucağında bebeği ile duran annenin bufalonun saldırısından kaçmak için eve koştuğu ve tam o sırada arkadan gelen bufalonun vurmasıyla bebeğin yere düştüğü anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

OLAYDA ANNE HAFİF YARALANDI, BEBEK ZARAR GÖRMEDİ