Çin'de Bir Apartmanda Gaz Patlaması: 8 Ölü
15 dakika önce
- Çin'de bir apartmanda gaz patlaması: 8 ölüPEKİN - Çin'in Jilin vilayetinde bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- Çin
'de bir apartmanda gaz patlaması: 8 ölü
PEKİN - Çin'in Jilin vilayetinde bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin vilayetinin başkenti Changchun'da bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Yetkililer, yerel saatle sabah 5.35'te meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İtfaiye
, patlama ve yangının apartmanın 4. katında meydana geldiğini, ön inceleme sonuçlarına göre olayın yanlış gaz kullanımından kaynaklandığını belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:45 Kaynak: İHA
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