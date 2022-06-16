Çin'de Bir Çöl Vahaya Dönüştü - Son Dakika
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Çin'de Bir Çöl Vahaya Dönüştü

16.06.2022 22:40
Çin'de Bir Çöl Vahaya Dönüştü

YİNCHUAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Lingwu şehrindeki bir çöl ulusal parkından çok uzakta olmayan bir kumulda, bir orman çiftliğinin işçileri yemlik ot dikmekle meşgul.

YİNCHUAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Lingwu şehrindeki bir çöl ulusal parkından çok uzakta olmayan bir kumulda, bir orman çiftliğinin işçileri yemlik ot dikmekle meşgul. Dikilen yemlik otlar, Çin satranç tahtasını andıran damalı bir tarla deseninde şekillendiriliyor ve kum sabitlenerek taze bitkilerin filizlenmesine olanak sağlanıyor.

Bu işçiler, kumu kontrol etme ve çölü bir vahaya dönüştürme konusunda her gün gösterdikleri çabalar ve inatçı azimleriyle imkansız görünen bir görevi başarmaları nedeniyle "modern zamanın Yugong'u" olarak adlandırılıyor. Yugong ya da Aptal Yaşlı Adam, çocukları ve torunlarıyla birlikte evinin önündeki bir dağı çıplak elleriyle taşıdığı anlatılan antik Çin'in efsanevi bir figürüdür. 69 yaşındaki Wang Youde, Lingwu'daki Baijitan ulusal ekolojik koruma alanında bulunan Maowusu çölünün büyük bir bölümünü bir vahaya dönüştürme çabalarına öncülük etti.

Çalışmaları ülke çapında övgü alan Wang, "Uzun yıllar boyunca Maowusu çölü, tarım arazilerini tehdit etti. Geçmişte evden çıkmak çöle girmek anlamına geliyordu. İşe gitmek için güçlü rüzgarlara göğüs germek gerekiyordu" dedi. Wang, soğuk hava ve sert çevre koşulları nedeniyle yerel halkın bir meyve bahçesine bile sahip olmasının zor olduğunu ve sürekli rüzgarların meyvelerin büyümesini ciddi şekilde etkilediğini sözlerine ekledi. Wang, "Kum kontrol kampanyamızın başarısından sonra, kum ana nehrimiz Sarı Nehir'den 20 kilometreden fazla doğuya doğru çekildiği için topraklarımızı korumayı başardık" dedi.

Wang ve çalışma arkadaşlarının yarattığı bu 42.000 hektarlık vaha, üç nesildir özel olarak yürütülen kum kontrol çabaları sayesinde, şimdi Çin'in kuzeybatısındaki ekolojik sistem için önemli bir koruyucu bariyer haline geldi. Wang, 1976'da devletin ormancılık ve çayır departmanında çalışmaya başladığında, çölü etkin bir şekilde kontrol edebilmek için orman çiftliklerindeki işçilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini ve böylelikle çöl kontrol çabalarını özveriyle sürdürebileceklerini fark etti. Wang, işçileri çölü tarım arazisine dönüştürerek ve pazarda satılabilecek sebze ve meyveleri ekerek karlı tarımı geliştirmeye teşvik etti.

Bu arada Wang, işçilerin kış mevsiminde başka yerlerde geçici iş bulmalarına ve ekstra para kazanmalarına izin verdi. Wang, 40 yıldır uyumlu bir şekilde çalıştığı istikrarlı ve deneyimli işçi ekibini kurduktan sonra çölde "damalı çayırlar" yaratılmasına yardımcı oldu. Wang artık ön saflarda çalışmıyor, ancak çeşitli sosyal faaliyetlerde aktif olarak yer almaya devam ediyor. Yakın zamanda çevre bilincini artırmak ve diğer insanları çabalara katılmaya teşvik etmek için yerel gazetecilerle bir "medya ormanı" projesi başlattı. Çalışanlara göre, çöl tarım arazisine dönüştürüldüğünde, orman çiftliklerindeki işçiler de bundan yararlandı ve birçoğu artık yılda 120.000 yuan (18.000 ABD doları) kazanıyor. 50 yaşındaki Li Guiqing ve kocası Wu Jingguo, Baijitan orman çiftliğinde 20 yılı aşkın bir süre boyunca çalışmışlar. "Buraya geldiğimizde o kadar fakirdik ki evlenmek için yeterli paramız yoktu" diyen Li, şimdi bir zamanlar çöl olan bir yerde bir meyve bahçesi ve bir mandıra işlettiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bir Çöl Vahaya Dönüştü - Son Dakika

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