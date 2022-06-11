Çin'de Bir Enstitü, Küresel İklim Sistemi Üzerine Çok Büyük Veri Kümesi Oluşturdu

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi (CAS), bünyesindeki Atmosfer Fiziği Enstitüsü'nün FGOALS-g3 iklim sistemi modeli geliştirdiğini ve 110 üyeli çok büyük bir grup simülasyon veri kümesi ürettiğini bildirdi. Veri kümesinin her bir üyesi, 1850-2099 yılları arasındaki dönem için okyanusların, atmosferin, deniz buzullarının ve kara yüzeyinin eş simülasyonlarını kapsıyor. Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre, FGOALS-g3 sisteminin devasa büyüklükteki veri grubu tarafından simüle edilen yüzey hava sıcaklığı ve kara yağışı tahmini geçerlendi ve projeksiyonu yapıldı. Grup simülasyonu, yüzey hava sıcaklığının ve kara yağışının dış etkenlere tepkisini yakalayabiliyor ve içsel değişkenlikleri ölçebiliyor. Veri kümesi, tarihsel olarak gözlemlenen sıcaklık, yağış ve aşırı iklim olaylarını doğru bir şekilde yansıtabiliyor dolayısıyla iklim tahmini ve iklim değişikliği araştırmaları için de kullanılabilecek. FGOALS-g3 modeli ve simülasyon veri seti CAS'ın Atmosfer Fiziği Enstitüsü tarafından geliştirildi. Veri seti Science Data Bank web sitesinde yer alıyor.