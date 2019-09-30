Çin'de bir fabrikada yangın: 19 ölü, 3 yaralı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 19 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Ningbo kentinde yerel saatle 13.00'de bir fabrikada yangın çıktı. Yerel kaynaklar yangında en az 19 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN
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