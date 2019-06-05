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Çin'de bir ilk

46 dakika önce

Çin, ilk kez denizden uzaya roket fırlattı.

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Çin, ilk kez denizden uzaya roket fırlattı.

Çin, Sarı Deniz'de bulunan bir gemiden ilk kez uzaya roket fırlattı. Çinli yetkililer, yedi ayrı uydu taşıyan Long March 11 adlı roketin yerel saatle 12.06'de başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Roket, Pekin merkezli China 125 isimli teknoloji firması tarafından tasarlandı. Rokette 2'si teknoloji, 5'i ticari olmak üzere yedi uydu bulunuyor. Uydulardan biri ile tayfun ve deniz yüzeyi rüzgarları gözlemlenecek. - PEKİN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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