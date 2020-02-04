Çinli kadın cinsel istismardan "koronavirüs hastasıyım" diyerek kurtuldu! - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Çinli kadın cinsel istismardan 'koronavirüs hastasıyım' diyerek kurtuldu! - Son Dakika Dünya

Çinli kadın cinsel istismardan "koronavirüs hastasıyım" diyerek kurtuldu!

6 saat önce

Çin'de bir kadın evine zorla giren bir kişinin cinsel istismarından, yeni tip koronavirüsün bulaştığını söyleyerek kurtuldu. Kadının koronavirüs hastası olduğuna ikna olan saldırgan evdeki parayı alıp kaçtı.

Daily Mail'in haberine göre 25 yaşındaki şüpheli Xiao, Cuma günü yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden 3 saatlik uzaklıktaki Jingshan kentinin dış mahallelerindeki bir eve girdi.

SALDIRGANI KORONAVİRÜSLE KORKUTTU

Evde tek başına olan kadına istismara kalkıştığında, kadının "Vuhan'dan yeni döndüm ve virüs bulaştı. Bu yüzden evde kendimi karantina altına aldım" sözleriyle karşılaştı.

İsmi 'Yi' olarak açıklanan kadının, boynunu sıkan saldırganı itmeye çalışırken, hastalığın bulaştığına ikna olması için aynı zamanda ağzını kapatarak öksürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KADININ PARASINI ALIP KAÇTI

İkna olan saldırgan sonunda korkarak evden kaçtı, ancak Yi'nin 3.080 yuan (440 dolar) parasını da çaldı.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Çinli kadın cinsel istismardan koronavirüs hastasıyım diyerek kurtuldu!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Daily Mail, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:45 
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