Çin'de Bir Kâğıt Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 7 Ölü
1 saat önce
– Çin'de bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
– Çin'de bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Dongguan şehrinde bulunan bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yetkililerin yaptığı açıklama da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:21 Kaynak: DHA
Çin, Everest Dağı'nı "Çöp" Nedeniyle Turistlere Kapattı
Sahte Fatura Ödeme Merkezlerine Dikkat! Paranız Boşa Gidebilir
Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
Fransa'nın Vatikan Elçisine Cinsel İstismar Suçlamasıyla Dava Açıldı