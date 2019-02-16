Son Dakika Haberleri: Çin'de Bir Kâğıt Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 7 Ölü

Çin'de Bir Kâğıt Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 7 Ölü

1 saat önce

– Çin'de bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Çin'de Bir Kâğıt Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 7 Ölü, System.String[]
– Çin'de bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Dongguan şehrinde bulunan bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililerin yaptığı açıklama da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:21 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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