Çin'de Bir Kâğıt Fabrikasında Gaz Sızıntısı: 7 Ölü

– Çin'de bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

– Çin'de bir kağıt fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu, 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Olay Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Dongguan şehrinde bulunan bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.



Yetkililerin yaptığı açıklama da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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