Son Dakika Haberleri: Çin'de Bir Kimya Tesisinde Patlama

Çin'de Bir Kimya Tesisinde Patlama

1 saat önce

Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.

Çin'de Bir Kimya Tesisinde Patlama, System.String[]
Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Ciangsu eyaletine bağlı Yançıng kentinin Şiangşui ilçesinde bulunan bir kimya tesisinde patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nedeni bilinmeyen patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı açıklanmadı.

Diğer yandan Çin Deprem Ağları Merkezi, gün içinde Ciangsu'da 2,2 şiddetinde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Basına yansıyan haberlerde, patlama ile depremin bağlantısı bulunduğuna dair iddialar yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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