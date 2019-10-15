Son Dakika Haberleri: Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü
Son Dakika Güncel Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü

2 saat önce

Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü, System.String[]

Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Yulin kentinin Luçuan ilçesindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.

Yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralıların 2'sinin ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken, olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi.

Çin basınındaki görüntülerde, devasa beyaz bir bulutun tesisin üzerini kapladığı görülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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