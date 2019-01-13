Son Dakika Haberleri: Çin'de Bir Madende Göçük Oluştu: 21 Ölü

Çin'de Bir Madende Göçük Oluştu: 21 Ölü

1 saat önce

Çin'in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarındaki, 87 madencinin çalıştığı Lijiagou kömür madeninde oluşan göçük sonucu 21 madenci hayatını kaybetti.

Çin'de Bir Madende Göçük Oluştu: 21 Ölü, System.String[]
Çin'in Şenşi eyaletinin Shenmu kenti yakınlarındaki, 87 madencinin çalıştığı Lijiagou kömür madeninde oluşan göçük sonucu 21 madenci hayatını kaybetti.

Madenden gelen ilk haberlerde, 66 madencinin kurtarıldığı ve 19 madencinin hayatını kaybettiği belirtilmiş kalan iki kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı. Daha sonra, Çin Devlet haber ajansı Xinhua enkazdan çıkarılan iki madencinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Göçüğün sebebi halen araştırılıyor. - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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