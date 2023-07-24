Çin'de bir okulun spor salonunun çatısı çöktü, 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir okulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Xinhua haber ajansına göre, okulun spor salonunun çatısı, pazar günü akşam saatlerinde çöktü.
Bölge itfaiye ve kurtarma ekiplerinin açıklamasında, çökme esnasında salonda 19 kişinin bulunduğu belirtildi.
Göçük altında kalan 4 kişi kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, 15 kişi mahsur kaldı.
Yetkililer enkazdaki 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 kişinin ise yaralı kurtarıldığını açıkladı.
İlk soruşturmada, spor salonunun inşaatı sırasında çatıda yasa dışı şekilde perlit maddesi kullanıldığı tespit edildi.
Bu maddenin yağmurlar esnasında suyu emdiği ve ağırlaşarak çatının çökmesine yol açtığı bildiriliyor.
Soruşturma kapsamında çatı inşaatında görev alan kişiler gözaltına alındı.
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