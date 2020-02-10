Çin'de bir otelde salgına karşı robotlu önlem - Son Dakika
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Çin'de bir otelde salgına karşı robotlu önlem

6 saat önce

Çin'de bir otelde korona virüsü salgınına karşı önlem olarak oda servisini robotlar yapıyor.

Çin'de bir otelde salgına karşı robotlu önlem, System.String[]

Çin'de bir otelde korona virüsü salgınına karşı önlem olarak oda servisini robotlar yapıyor.


Korona virüsü salgını nedeniyle 909 kişinin hayatını kaybettiği Çin'de salgına karşı önlemler arttırılıyor. Şanghay kentindeki bir otelde salgına karşı önlem amacıyla oda servisi "temassız" gerçekleştiriliyor. Robotlar tarafından oda servisinin yapıldığı otelde, müşteriler akıllı sistem üzerinden rezervasyon yapabiliyor. Resepsiyonda ise giriş kaydı yapılmadan önce müşterilerin ateşleri ölçülüyor. Müşterilere el dezenfektanları ve maskelerin dağıtıldığı otelde odalar ve koridorlar rutin olarak dezenfekte ediliyor. - ŞANGHAY

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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