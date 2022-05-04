Çin'de Bir Şirketin Chinext Tahtasına Halka Arz Kaydı Onaylandı - Son Dakika

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, Shenzhen merkezli bir şirketin ülkenin Nasdaq tarzı ChiNext tahtasına ilk halka arz (IPO) kaydını onayladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na göre ValueHD Teknoloji Limited Şirketi, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nın büyüyen işletmeler tahtası olan ChiNext tahtasında listelenecek. Şirket ve finansörleri, halka arz tarihini teyit edecek ve borsa ile yapılan görüşmeleri takiben açıklayıcı bir bülten yayınlayacak.