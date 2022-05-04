Çin'de Bir Şirketin Chinext Tahtasına Halka Arz Kaydı Onaylandı - Son Dakika
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Çin'de Bir Şirketin Chinext Tahtasına Halka Arz Kaydı Onaylandı

04.05.2022 16:33
Çin'de Bir Şirketin Chinext Tahtasına Halka Arz Kaydı Onaylandı

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, Shenzhen merkezli bir şirketin ülkenin Nasdaq tarzı ChiNext tahtasına ilk halka arz (IPO) kaydını onayladı.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, Shenzhen merkezli bir şirketin ülkenin Nasdaq tarzı ChiNext tahtasına ilk halka arz (IPO) kaydını onayladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na göre ValueHD Teknoloji Limited Şirketi, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nın büyüyen işletmeler tahtası olan ChiNext tahtasında listelenecek. Şirket ve finansörleri, halka arz tarihini teyit edecek ve borsa ile yapılan görüşmeleri takiben açıklayıcı bir bülten yayınlayacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Bir Şirketin Chinext Tahtasına Halka Arz Kaydı Onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Bir Şirketin Chinext Tahtasına Halka Arz Kaydı Onaylandı - Son Dakika
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