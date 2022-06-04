Çin'de Bir Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Bir Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 8 Yaralı

04.06.2022 14:24
Çin'de Bir Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 8 Yaralı

GUİYANG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ilçesinde kurtarma ekipleri olay yerinde raydan çıkan bir trenden bir yolcuyu tahliye ediyor, 4 Haziran 2022. Çin Devlet Demiryolu Grubu Ltd.

GUİYANG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ilçesinde kurtarma ekipleri olay yerinde raydan çıkan bir trenden bir yolcuyu tahliye ediyor, 4 Haziran 2022. Çin Devlet Demiryolu Grubu Ltd. Şti'ye göre, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Rongjiang ilçesinde Cumartesi sabahı 10.30 sularında bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu bir tren makinisti yaşamını yitirdi, sekiz kişi de yaralandı. Şirket, Guiyang'dan Guangzhou'ya giden D2809 treninin iki vagonunun, tren Rongjiang istasyonuna varmak üzereyken çamur ve kayaların kayması sonucu raydan çıktığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Çin ABD Büyükelçisi: Tek Çin İlkesi, Çin-Abd İlişkilerinin Temelidir Çin ABD Büyükelçisi: Tek Çin İlkesi, Çin-Abd İlişkilerinin Temelidir Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak Çin Devlet Elektrik Şebekesi 2022'de Elektrik Şebekesi Projelerine 500 Milyar Yuandan Fazla Yatırım Yapacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bir Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
13:36 Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Bir Tren Raydan Çıktı: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement