Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi - Son Dakika
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Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi

29.07.2022 11:29
Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi

Çin'de ihbar üzerine gittiği evde daha önce karşılaşmadığı tür gören yılan uzmanı büyük korku yaşadı. Yılanı teslim alarak inceleyen bilim insanları da çok ilginç sonuçlarla karşılaştı. Yılanın daha önce tespit edilemeyen bir tür olduğu anlaşıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte dünya genelinde yılanların sayısında da artış yaşandı. Yılan uzmanları da kendilerine gelen ihbarlara yetişmekte zorlanıyor. Çin'de bir evden gelen ihbara giden yılan uzmanı ise hayatında karşılaşmadığı bir yılan türüyle karşılaşınca büyük korku yaşadı.

TEK BAŞINA MÜDAHALE EDEMEDİ

Yılan uzmanı eve gittiğinde karşısına çıkan yılan nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Çünkü uzmanın karşısındaki yılan, daha önce onun dahi görmediği bir yılandı. Üzerindeki desenleri daha önce hiçbir yılanda görülmeyen bu tür için Çinli bilim insanlarına haber verildi.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi

GELİP YILANI ALDILAR

Çinli bilim insanı Dr. Shengchao Shi öncülüğündeki ekip, yılanı teslim alarak incelemeye koyuldu. Ekip yaptıkları ilk incelemeden itibaren çok ilginç sonuçlarla karşılaştı. Çünkü bu yılan türü, literatüre yeni giriyordu.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, karşısına çıkan yılanı görünce tir tir titredi

ISIRIĞI HAFİF AMA FELÇ BIRAKIYOR

Bilim insanları, "Çukur engereği" ismi verilen bu yılanın özellikleriyle ilgili de bilgi verdi. İlk bilgilere göre ısırığı hafif olan yılan, zamanında tedavi olmazsa kişiyi felç bırakıyor. Hatta ölümüne dahi neden oluyor. Yılanın Türkiye'de yaşayıp yaşamadığı ise henüz bilinmiyor.

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