Çin'de Bitcoin Yasağından Sonra Kripto Para Madenciliği Kolaylaştı! - Son Dakika

Çinli yetkililer tarafından uygulanan kripto para madenciliği yasakları, Bitcoin'in algoritmasında değişikliklere neden oldu. BTC madencilik teçhizatlarının yüzde 50'den fazlası kısıtlı alanlarda bulunuyordu. Çok fazla bilgi işlem gücü kaybı, diğer madencilerin, madencilik yeteneğini etkilemek zorunda kaldı. Cumartesi günkü algoritma yeniden kalibrasyonu, bitcoin madenciliğinin yüzde 28'e kadar daha kolay hale gelmesine neden oldu.

Yeniden kalibrasyonları, kripto para biriminin mevcut madencilik kapasitesine otomatik olarak uyarlanması olarak anlatabiliriz. Bitcoin hakkında konuşursak, her 2016 blokta bir veya kabaca iki haftada bir gerçekleşiyordu. Blok, kripto para biriminin blok zinciri ağındaki temel birimi. Bir bitcoin bloğunu hesaplamak yaklaşık 10 dakika sürüyordu.

Çin düzenlemelerinin ve ağın büyük bir bölümünün kapatılmasının ardından, bu hesaplamaların hızı önemli ölçüde azaldı ve artık bir blok için 19 dakika civarında bir süre gerekli olmaya başladı. 'nin derhal azaltılmış madenci sayısına uyum sağlaması ve blok başına en uygun 10 dakikalık pencereyi geri yüklemek için hesaplamaları basitleştirmesi gerekiyordu. Blockcap ve Core Scientific'in kurucusu Darin Feinstein bu etkinliğin öneminden bahsetti:

"Bitcoin ağının tarihinde ilk kez, ağın yüzde 50'sinden fazlasını etkileyen hedeflenen bir coğrafi bölgede madenciliği tamamen kapattık"

Kripto madenciliği şirketi Foundry'nin CEO'su Mike Coyler, bitcoin'in kendi kendini uyarlama yeteneklerinin altını çizdi:

"Ne yapacağını belirlemek için herhangi bir dış komite gerektirmeyen, kendi kendini düzenleyen bir piyasa. Bu çok güçlü bir kavram."

Madencilik kapasitesinin azalması durumunun ne kadar süreceği belli değil. Uzmanlar, bu durumda 6 ila 15 ay arasında bir tahminde bulundu ancak Çinli madencilerin yer değiştirmesi daha uzun da sürebilir. Mike Coyler şunları da ekledi:

"Çinli madenciler her gün dünya çapında makinelerini yeniden çalıştıracak yerler arıyorlar. Şu anda çok sınırlı bir yer var."

Bu kulağa oldukça ilginç geliyor ve madencilik kapasitesinin taşınmasının başlangıçta tahmin edilenden daha zor olduğunun kanıtlandığını gözler önüne seriyor. Bazıları, Bitcoin'in geleceğini madenciliğin daha fazla merkezsizleştirilmesinde, büyük kripto para birimi çiftliklerini kentsel altyapıya entegre edilmiş daha küçük merkezlere ayırmada görüyor. şunları söyledi:

" Teksas'ta gördüğümüz 100'den fazla megawatt'lık mega madenler gibi mekanlar yerine küçük mekanlar edinmeliyiz. Bir politikacının birinin garajındaki madeni kapatması çok daha zor."

Görünüşe göre kripto para birimleri "yeraltına" dönüşebilir ve "gerilla" operasyonuna geçebilir. Bununla birlikte, Çin'in yasakları geri alması ve Çinli madencilerin faaliyetlerine geri dönmesi biraz zor olsa da hala mümkün.