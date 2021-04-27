Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı - Son Dakika

Çin'de bir bizon, saniyelerce boynuzladığı çocuğu havaya fırlatarak yaraladı.

Çin'de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başı boş bizonun çocuğu boynuzladığı, çocuğun ise çığlıklar içinde dehşeti yaşadığı görülüyor. Bizonun havaya fırlattığı çocuğun park halindeki aracın önüne düştüğü ve burada da bizonun darbelerine maruz kaldığı kameraya yansıyor. Bizonun olay yerinden uzaklaşmasıyla ayağa kalkan çocuğun aldığı darbeler sonucu sendelediği görülüyor. - PEKİN