Son Dakika Haberleri: Çin'de Boeing Kullanan Yerel Şirketlere "Uçuşları Durdurun" Talimatı

Çin'de Boeing Kullanan Yerel Şirketlere "Uçuşları Durdurun" Talimatı

1 saat önce

Çin'de, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verildi.

Çin'de Boeing Kullanan Yerel Şirketlere
Çin'de, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Boeing 737-8 modelinin geçen yıl ekim ayındaki Endonezya kazasından sonra 2. defa Etiyopya'da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans" temelinde Çin sivil havacılık uçuşlarının güvenliğini temin etmek ve güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00'a kadar ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren yolcuların arasında 8 Çin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Etiyopya, Boeing, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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