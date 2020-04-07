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Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
49 dakika önce
Dünyanyı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili bugün güzel bir gelişme yaşandı.
Dünyanyı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili bugün güzel bir gelişme yaşandı. Salgının görüldüğü dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'de, bugün ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm kayıtlara geçmedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:38
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