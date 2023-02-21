Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü araştırmacısı ve kazı ekibinden Liu Rui, devlet televizyonu CCTV'ye verdiği demeçte, tuvaletin milattan önce 475-221 boyunca ve Han Hanedanı (milattan önce 206 ila milattan sonra 220) dönemi sonlarında yüksek rütbeli yetkililer tarafından kullanıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'de bulunan 2400 yıllık sifonlu tuvalet, yapıldığı döneme ilişkin bilgi veriyor - Son Dakika

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