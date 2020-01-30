Çin'de bulunan 49 kişi Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Çin'de başlayan Korona virüs salgınından etkilenen Wuhan kentinde yaşayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için düzenlenen operasyon Ankara'da başladı. Çin'de bulunan 49 kişi özel kıyafetler giydikten sonra Milli Savunma Bakanlığına ait ambulansa dönüştürülmüş A400M kargo uçağıyla Türkiye'ye getirilecek. Çin'den gelen 49 kişi ve onları almaya giden personel de 14 gün boyunca karantinada kalacak.



Sağlık Bakanlığı, Çin'in Wuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için başlatılan "Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi" operasyonun hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi ilan edilen Wuhan'dan alınacak vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapılırken, tahliye için ambulans uçağa dönüştürülen askeri kargo uçağı A400M, Ankara'daki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na geldi. Burada yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tıbbi malzemeler uçağa yüklenirken, gidecek koliler içerisinde; bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet bulunuyor. Salgının farklı yerlere yayılmaması için TİKA tarafından hazırlanan tıbbi malzemelerin Çinli yetkililere teslim edileceği belirtildi. Askeri uçak, Çin hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrasında UMKE yetkilileri ile birlikte yola çıkacak.



Öte yandan, tahliye edilecek kişilerde uçağa alınmadan önce sağlıklı olduğuna dair beyan alınacağı ve bu kişilerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edileceği bildirildi. Ayrıca uçaktaki herkesin maske takacağı ve bu maskelerin nemlendikçe değiştirileceği kaydedilirken, dönüş yolculuğu için hazırlanan paketli gıda ve tek kullanımlık içecekler herkese ayrı pakette verilirken çöpler de büzgülü çöp poşetlerine konulacak. - ANKARA