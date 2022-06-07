Çin'de Büyük Bir Sulama Sisteminin Temeli Atıldı

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi günü, 66.000 hektarın üzerinde bir ekilebilir alana su temin edecek bir sulama sisteminin yapımına başlandı. Guiping kentinde yer alan Dateng Boğazı Su Koruma Projesi'nin sulama sistemi, Çin'in bu yıl yapımını planladığı en büyük sulama sistemlerinden biri. Toplam 8 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar ABD doları) yatırımla kurulacak sistem yaklaşık 60 ayda tamamlanacak.

Sistemin kapsadığı sulama alanında, Guangxi'nin en büyük hububat ve şeker yetiştiricileri bulunuyor. Çin; iç talebi artırma, ekonomisini dengede tutma ve yüksek kaliteli kalkınmaya destek olma çabalarının bir parçası olarak su koruma projelerinin yapımına hız veriyor. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Çin'in su koruma tesislerine yaptığı yatırımın bu yılın ilk dört ayında yıllık bazda yüzde 45,5 artışla 195,8 milyar yuana yükseldiğini söyledi. Çin 2022 yılında toplam tutarı yaklaşık 800 milyar yuan olan 30'un üzerinde su koruma projesinin yapımını başlatmayı planlıyor.