Çin'de büyük çaplı kazaları önlemek amacıyla 32 bin maden için "denetim" talimatı verildi - Son Dakika

Çin'de büyük çaplı kazaları önlemek amacıyla 32 bin maden için "denetim" talimatı verildi

19.01.2021 15:37
Çin'de büyük çaplı kazaları önlemek amacıyla 32 bin maden için

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı aldı.

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı aldı.

Xinhua ajansının haberine göre, maden idaresinin yayımladığı yönergede, 32 bin madenin denetlemelerinin mart sonuna kadar süreceği belirtildi.

Yönergede, madenlerinin kapsamlı şekilde denetleneceği, talimatlara uymayan işletmelerinin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

Çin'de, 32 bin kömür dışı maden ocağı bulunurken, bunların çoğunun eğitimli personel, güvenlik önlemleri, teknoloji ve ekipman bakımından yetersiz olduğu ifade ediliyor.

4 madenciyle irtibat kesildi

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Bicie kentinde, 47 kişinin çalıştığı bir kömür madeninde yerel saatle 07.20 sularında karbonmonoksit sızıntısı yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşırken, madendeki 43 kişi kurtarıldı, 4 madenciyle ise irtibat kesildi.

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde 10 Ocak'ta medyana gelen patlamada da 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından dün, 12 işçi kurtarılmıştı.

Yentai'deki madende mahsur kalan 10 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki son aylarda meydana gelen kazalarda, 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Maden, Kömür, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de büyük çaplı kazaları önlemek amacıyla 32 bin maden için 'denetim' talimatı verildi - Son Dakika


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