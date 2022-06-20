Çin'de Büyük Kentler Yetenek Çekme Yarışında

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin kentleri, yeni yetenekleri çekmek amacıyla aralarında ikamet kaydını yaptırmak için gerekli şartlardan muaf tutma, kira muafiyetleri ve yeni iş kurma ve ev satın almada teşvikler sunmanın da bulunduğu çok sayıda özendirici yeni önlemler alıyor. Shanghai kenti bu ay başında, dünyanın en iyi 50 üniversitesinden mezun olup ülkelerine dönen gençlerin, Shanghai'da tam zamanlı çalışmaya başlamalarının ardından sosyal güvenlik ödeme tabanı ve ödeme süresi şartları aranmadan kente ikamet kayıtlarını doğrudan yaptırabileceklerini duyurdu. Bu, Shanghai Belediyesi İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bürosu'nun pandeminin ardından çalışma ve üretimin yeniden başlamasına yardımcı olmak için yayınladığı ve yeni yetenekler için özel desteğe vurguda bulunan bir ilanda verilen önlemlerden birisi.

Çincede "Hukou" adı verilen bireysel veya aile ikamet kaydı, bir kentte daimi ikametgahın bulunması durumunda fırsat ve faydalar sunduğundan Çin'de her zaman yetenekler için önemli bir cazibe aracı olmuştur. İlana göre, dünya genelinde en iyi 51 ila 100 üniversitenin mezunları normalden çok daha kısa bir süre olan altı aylık bir süreyle Shanghai'da tam zamanlı çalışarak sosyal sigorta primlerini ödedikten sonra "Hukou" için başvurabilecekler. Mega kent, geçtiğimiz hafta yaptığı duyurularda da gerek Shanghai gerek diğer büyük kentlerdeki üniversitelerden yeni mezun olanlar için Shanghai'ın yeni banliyö bölgelerinde aile ikamet kaydı yaptırma şartlarının yumuşatılması ve bunun için gerekli başvuru süresinin uzatılması da dahil olmak üzere bir dizi başka politika daha açıklamıştı. Bu politikalara göre, Shanghai 2022 yılında yetenekler için 25.000 yeni kiralık konut birimi ayıracak ve kentte çalışan yeni mezunlar için uygun bütçeli, uzun vadeli ve istikrarlı kiralık konut tedarikinde bulunacak.

Öte yandan Shanghai, çalışma ve üretimin yeniden başlamasını hızlandırmak için, önemli kuruluşlarda görev alanların yanı sıra yurt dışında ünlü üniversitelerde öğrenim görmüş yeteneklerin de kente kazandırılması için yapılacak başvurulara öncelik tanıyan bir "yeşil kanalı" devreye soktu. Shanghai bu şekilde yeteneklere kapısını açarken diğer Çin kentleri de üst düzey profesyonelleri kentlerine kazandırmak için bir yarışa girdi. Yüksek teknoloji merkezi Shenzhen, 35 yaş ve altında doktora sahipleri için kentte yerleşme kaydıyla verdiği teşviki 100.000 yuana (yaklaşık 14.942 ABD doları) çıkardı. Bu teşvik daha önce 30.000 yuandı. İnternette iş arama sitesi olan Liepin'in araştırma biriminden gelen son veriler; akıllı üretim, entegre devre, yapay zeka ve biyotıp gibi sektörlerin yetenek sıkıntısı çektiğine işaret ediyor.

Tianjin, yeni maddeler ve son teknoloji ekipman üretimi gibi yeni gelişen sanayilerde acil ihtiyaç duyulan yetenekler için bu tür ayrıntılı teşvikler sunarken Çin'in güneybatısındaki Chengdu da kente taşınacak üst düzey sporcu ve hakemlere kucak açıyor. Çin 2022 yılında 11 milyonun üzerinde yeni kentsel istihdam yaratmayı ve kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5'lik bir düzeyin altında tutmayı hedefliyor. Liepin araştırma biriminin başkan yardımcısı Xing Zhenkai, "Ülkenin sanayi yapısında yaşanan değişiklikler istihdam yapısında da değişimlere yol açtı" diyor. Analistler, Çin'in inovasyona dayalı büyümesi ve endüstriyel olarak seviye atlamasında meydana gelen değişimler nedeniyle kentler arasında özellikle üst seviyedekiler olmak üzere yetenek çekme rekabetinin de kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar.