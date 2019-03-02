Çin'de "büyük toplantılar" başlıyor
22 dakika önce
Çin'de büyümeden savunma bütçesine kadar pek çok konuda önemli kararların alındığı yıllık toplantılar 3 ve 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Çin
'de büyümeden savunma bütçesine kadar pek çok konuda önemli kararların alındığı yıllık toplantılar 3 ve 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:20
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