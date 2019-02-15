Çin'de Buzların Arasında Yüzlerce Balıkçı Teknesi Mahsur Kaldı
1 saat önce
Çin'in Kuzey Kore sınırında bulunan kuzey doğu eyaleti Liaoning'de yüzlerce balıkçı teknesi aşırı soğuklar sebebiyle buzlanan denizde mahsur kaldı.
Çin
'in Kuzey Kore
sınırında bulunan kuzey doğu eyaleti Liaoning'de yüzlerce balıkçı teknesi aşırı soğuklar sebebiyle buzlanan denizde mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:28
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