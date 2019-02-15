Son Dakika Haberleri: Çin'de Buzların Arasında Yüzlerce Balıkçı Teknesi Mahsur Kaldı

Çin'de Buzların Arasında Yüzlerce Balıkçı Teknesi Mahsur Kaldı

1 saat önce

Çin'in Kuzey Kore sınırında bulunan kuzey doğu eyaleti Liaoning'de yüzlerce balıkçı teknesi aşırı soğuklar sebebiyle buzlanan denizde mahsur kaldı.

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Çin'in Kuzey Kore sınırında bulunan kuzey doğu eyaleti Liaoning'de yüzlerce balıkçı teknesi aşırı soğuklar sebebiyle buzlanan denizde mahsur kaldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:28 

Kuzey Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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