Son Dakika Haberleri: Çin'de çelik fabrikasında patlama: 6 ölü
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Çin'de çelik fabrikasında patlama: 6 ölü

1 saat önce

Çin'in Jiangxi eyaletinde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de çelik fabrikasında patlama: 6 ölü, System.String[]
Çin'in Jiangxi eyaletinde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Jiangxi eyaletindeki Nanchang kentinde, gaz boru hattının patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililerce yapılan açıklamada, patlamada 6 kişinin yaralandığı 2'sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

Nanchang şehrinde 29 Mayıs'ta Fangda şirketine ait bir çelik fabrikasında büyük bir patlama meydana gelmiş, en az 1 kişi hayatını kaybetmişti. - JİANGSU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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